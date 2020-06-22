Mehmet Ocaktan: Muhalefetin tek seçeneği var

Ama şu bir gerçek ki muhalefetin tek seçeneği var; toplumu ikna etmek ve önüne inandırıcı hedefler koymak. Doğrusu bu öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değil. Son günlerde icat edilen ‘darbe’ tartışmalarında da gördük ki AK Parti, CHP’yi geçmişte darbeyle birlikte anılma algısı üzerinden vurmaya devam edecek. Evet CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun son yıllardaki kararlı iradesiyle önemli bir değişim yaşıyor ve en önemlisi de CHP bütün darbelere karşı son derece net ve reddiyeci bir tavır ortaya koyuyor. Bugün itibariyle CHP özellikle başörtüsü ve özgürlükler konusunda kelimenin tam anlamıyla demokrat bir görüntü sergiliyor. Ancak toplumda CHP ile ilgili bazı yerleşik kanaatleri değiştirmek hiç kolay olmayacaktır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı