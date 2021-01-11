Mehmet Ocaktan: Milleti korkutarak sorunları çözmek mümkün olsaydı, Türkiye şu anda uçuyor olurdu

Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi’ni fethettik, gençlerin protestosunu ezdik, kelimeleri cımbızlayarak icat ettiğimiz yapay darbe tartışmaları için Milli Savunma Bakanlığı marifetiyle gece yarısı mücadele bildirileri yayınladık, polis kuvveti ve yargı gücüyle eleştirileri susturduk. İyi güzel de, Türkiye’nin her gün derinleşen ekonomik sorunlarına, hukuktaki içler acısı halimize, salgınla mücadeledeki beceriksizliğimize çoktan tarihin çöplüğüne atılmış bulunan bu yasakçı anlayışla çare üretebilir miyiz?

Eğer milleti korkutarak sorunları çözmek mümkün olsaydı, herhalde Türkiye şu anda uçuyor olurdu. Ama ne yazık ki her alanda kaybediyoruz.

Reklam

Maalesef her geçen gün daha biraz MHP’lileşen AK Parti, giderek geniş toplum kesimleriyle bağlarını kopartıyor ve özellikle de genç kuşaklarla arasına kalın duvarlar örüyor. Bütün eleştirileri ‘hain’ kategorisi içinde değerlendirdiği için de normalleşmenin nasıl bir şey olduğunu ve aklı selim yolunu tümden unutmuş bulunuyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı