Mehmet Ocaktan: MHP’nin oy anlamında beslendiği tek kaynak AK Parti havuzudur

İki parti arasında zaman zaman ortaya çıkan küçük çaplı krizlerde, “Bahçeli bu ittifakı bitirir mi?” benzeri sorular gündeme gelir. Elbette böyle bir ittifakı Bahçeli’nin bozma ihtimali asla yoktur, zira böyle bir tavrın siyaseten de, mantıken de bir izahı olamaz.

Mevcut siyasi yapının gidişatını doğru okuyan bir göz, sağın farklı eğilimlerinden oluşan AK Parti’den, başka partilere gitme ihtimali olan oyların doğal olarak akacağı adresin MHP olduğunu rahatlıkla görecektir. 24 Haziran seçim sonuçları bunun en önemli göstergesidir. Muhtemelen işin başında, yerel seçim ittifakı konusunda AK Parti’nin isteksiz davranmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu oy geçişkenliğidir. Anketlerin diliyle ifade etmek gerekirse; halihazırda CHP ve İYİ Parti 24 Haziran’daki oylarını koruyor, ama MHP oyları artıyor. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki, MHP’nin oy anlamında beslendiği tek kaynak AK Parti havuzudur. Ve bu havuzdaki suyun akış yönü de MHP’dir.

Reklam

Mehmet Ocaktan’ın yazısı