Mehmet Ocaktan: MHP seçmeninin kendiliğinden AK Parti’de bütünleşmesi kaçınılmaz hale gelecek

‘Güçlü siyasi iktidar’ çıkarmayı hedefleyen yeni model hayata geçtiğinde MHP ve HDP gibi partilerin tabanı da kendiliğinden güçlü iktidar hedefine göre konumlanacaktır.

Zaten MHP gönüllü olarak girdiği bu yolda kendi tabanını büyük ölçüde AK Parti’ye yönlendirmiş bulunuyor. AK Parti ile MHP tabanları arasındaki doğal geçişkenlik de dikkate alındığında MHP seçmeninin kendiliğinden AK Parti’de bütünleşmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

Belki de böylesi daha iyidir, zira aynı karekteristik özelliklere sahip partilerin farklı çatılar altında sürmesi sistem açısından zaaf oluşturabilir. Unutmayalım ki, istikrarı önceleyen yeni sistem hızlı icraat yapmayı hedeflemektedir.

Ayrıca yeni anayasa yürürlüğe girdiğinde göreceğiz ki, yapılacak ilk seçimlerde seçmen davranışları da bu ‘istikrar’ hedefine göre şekillenecektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı