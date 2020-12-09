Mehmet Ocaktan: Meğer dindarlar da içten içe vesayet özlemi içindelermiş

Hatırlayalım, geçtiğimiz hafta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Haber Türk televizyonundaki programda “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözleri üzerinden kelimenin tam anlamıyla siyasi bir fırtına yaşandı. Aslında konuşmanın heyecanına kapılan vekil, moderatörün uyarısı üzerine 30 saniye içinde sözlerini geri almış ve ‘orduyu kastetmediğini’ açıkça beyan etmişti. Zaten bunun bir iktidar eleştirisi olduğu da belliydi…

Galiba bu süreçte esas can yakıcı olan; dindar-muhafazakar kesimlerin ve genel olarak ‘dindarlık’ tanımının kapsama alanı içinde bulunan gazete ve televizyonların gizli bir ‘vesayet’ özlemi içinde olduklarının gün yüzüne çıkmasıdır.

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Çok ama çok yanılmışız, meğer ‘askeri vesayet’e karşı olduklarını sandığız dindarlar da içten içe ‘vesayet’ özlemi içindelermiş…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı