Mehmet Ocaktan: Meclis’te müzakere edip onları illegal parti gibi lanse etmek

Eğer bu ülkede kişisel kanaatler değil de, yasalar geçerliyse ve mevcut partiler de yasalara göre faaliyet yürütüyorsa, demek ki tamamı legal demektir. Bütün partilerle Meclis’te memleketin sorunlarını birlikte müzakere edip, sonra da onları sanki illegal partilermiş gibi lanse etmek hiç anlaşılabilir bir durum değil. Hal böyle olunca, herhangi bir siyasi partinin adayı seçimi kazanması durumunda memleket nasıl bölünecek doğrusu onu anlamakta zorluk çekiyorum.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı