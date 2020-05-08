Mehmet Ocaktan: Maske gönderince ‘Amerika’ya diz çöktürdük’ diye tatmin oluyoruz

Geçmişte Avrupa ülkeleriyle yapılan milli maçlarda tribünlerin “Avrupa…Avrupa… duy sesimizi bu gelen Türk’ün ayak sesleri” sloganlarıyla inlediğini hepimiz hatırlarız. Yıllardır bilinçaltımızda biriken duyguların patlamasıdır bu bir bakıma… Bağıra, çağıra adeta ‘ezmeye geliyoruz’ dercesine… Bu durum bilimsel, teknolojik ve kültürel anlamda yeni değerler ürütememenin de bir göstergesidir aynı zamanda.

Maalesef bugün de aynı psikolojik kırılmalar içindeyiz, ekonomik anlamda kendi halkımızın derdine yeterince çare üretemiyoruz ama, Amerika’ya maske, İngiltere’ye solunum cihazı gönderdiğimiz için “Amerika’ya diz çöktürdük” diye müthiş bir duygusal tatmin yaşıyoruz.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı