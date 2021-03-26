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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Maalesef yeni AK Parti’nin vizyonu bundan ibaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büyük kongre öncesinde yeni bir manifesto sinyali vermiş ve partiye gönül verenlerde ciddi bir beklenti oluşturmuştu.

Ancak kongre konuşması bir manifesto niteliğinin çok uzağındaydı.

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(…) Eğer Çarşamba günü gerçekleşen kongre, reformcu ve özgürlükçü eski AK Parti’nin kongresi olsaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen böyle bir manifestonun altına imza atardı. Ama ne yazık ki artık AK Parti, eski AK Parti değil… Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek’in hayalleri istikametinde şekillenen yeni AK Parti daha otoriter ve kendi içine kapanan bir Türkiye’nin şarkısını söylüyor artık.

Ve manifestodan aklımızda kalan tek cümle: Yastık altındaki altın ve dövizlerinizi çıkarın ve ekonomiye katın… Maalesef yeni AK Parti’nin vizyonu bundan ibaret…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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Özür dilemenin ayıp olmadığını da babamdan öğrendim ben, hem de tavsiyeyle değil, bizzat şahit olarak. Özür dilemek ayıplanacak bir şey değil, meziyetti medeni bir insan için.