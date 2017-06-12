Mehmet Ocaktan: Körfez’in diktatörleri kanlı petro-dolarlarını rüşvet verip kardeşlerini boğma vizesi alıyor

Katar krizinin gerçek hedefinin Suudi Arabistan ve BAE’nin Katar’ı hizaya getirme operasyonu ve de Hamas ve Müslüman Kardeşler’in önünü kesme girişimi olduğunun altını çizen analizler yapabiliriz, Ortadoğu’da demokratik kıpırdanışları boğma hamlesi olduğunu da söyleyebiliriz.

Ama bunların hiçbirisi Müslümanların içine düştüğü zilleti izah etmek için maalesef yeterli değil. Esas dramatik olan İslam dünyasının bütün dünyaya sergilediği zillet fotoğrafıdır.

Her vesileyle “İslam kardeşlik dinidir” söylemini dillendiriyoruz ama kimseyi inandıramıyoruz. Tabloya bakar mısınız, Körfez’in diktatörleri kanlı petro-dolarlarını rüşvet olarak verip kardeşlerini boğma vizesi alıyorlar. Bundan daha utanç verici bir durum olabilir mi Allah aşkına? Bütün bunlardan sonra kim inanır ki ‘kardeşlik’ palavrasına…

Mehmet Ocaktan: