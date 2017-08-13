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Mehmet Ocaktan: Keşke ‘Burası Türkiye’den öte bir Türkiye hayalimiz olsaydı

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Dünün Türkiye’sinde demokratik değerlere itibar etmek, baskıcı uygulamaları eleştirmek ‘rejim karşıtlığı’ olarak algılanıyordu, bugün de neredeyse benzer bir yaklaşımla iktidar karşıtlığı ve ecnebi hayranlığı olarak değerlendiriliyor.

(…) eğer ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre kadar her alanda yeni bir kalite ve seviye standardını yakalayamazsak, bilimsel ve teknolojik alanda gelişmiş dünya ile hiçbir şekilde yarışmamız mümkün olmayacağı gibi, içeride de yeni mutsuzluklar üretmeye devam edeceğiz demektir.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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