Mehmet Ocaktan: Karar verme konusunda milletin zihninde birtakım tereddütler var

Unutmayalım ki referanduma bir anayasa değişikliğini sunuyoruz ve toplumun bunları onaylamasını bekliyoruz. Çok doğal olarak insanlar 18 maddenin neler getirdiğini, yeni sistemle birlikte hayatlarında ne tür değişiklikler olacağını öğrenmek isterler. Ama şu ana kadar ne AK Parti’nin tepesindeki isimler ne de milletvekilleri 18 maddelik anayasa değişikliği konusunda dişe dokunur açıklamalar yapmış değiller. Öyle anlaşılıyor ki AK Parti teşkilatları bütün umutlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlamış durumdalar.

Açıkçası ben şu ana kadar AK Parti’nin, 18 madde ile ilgili bu açıklıkta bir anayasa değişikliğini savunduğuna tanık olmadım.

Gidişat gösteriyor ki karar verme konusunda milletin zihninde bir takım tereddütler var, önce bu durumun izale edilmesi lazım.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı