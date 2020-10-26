Mehmet Ocaktan: ‘İstanbul bizim aşkımız’ şarkılarını söyleyen iktidar, galiba artık İstanbul’u sevmiyor

Tuhaf bir durum ama, yıllardır “İstanbul bizim aşkımız” şarkılarını söyleyen AK Parti iktidarı özellikle 23 Haziran İstanbul büyükşehir seçiminden sonra galiba artık İstanbul’u sevmiyor. Çünkü İstanbul halkı 23 Haziran’da büyük bir günah işledi ve CHP’li bir belediye başkanı seçti.

Evet biliyoruz ki siyasi iktidarın refleksleri artık halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara, salgının yarattığı acılara göre değil, tamamen siyasi aidiyet ve kendi mahallesinin çıkarlarına göre çalışıyor. Maalesef AK Parti, her geçen gün kendi kuruluş ilkeleriyle bağlarını kopardığı için, bütün Türkiye’yi kucaklama iddiasından da vazgeçmiş bulunuyor.

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Ve herkesin gördüğü gibi, AK Parti’nin yeni siyaset anlayışını aşırı milliyetçiler, ulusalcılar ve Çin’cilerle kurduğu ittifaklar belirliyor. İşte bu ittifaklar yüzündendir ki AK Parti, 23 Haziran’da CHP’yi tercih eden İstanbul’u “Hep birlikte Türkiye’yiz” çerçevesinin içine almaya bir türlü gönlü razı olmuyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı