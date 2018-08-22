Mehmet Ocaktan: İslam toplumlarının insan hakları, özgürlükler ve adalet konusunda çok temel problemleri var

İslam toplumlarının insan hakları, özgürlükler ve adalet konusunda çok temel problemleri var. Ne zaman bu problemler tartışmaya açılsa hemen savunmaya geçip, İslam’da bütün sorunların çözümüne cevap olduğunu söyleyerek yeni bahaneler üretmeyi tercih ediyoruz.

Evet, genel olarak hemen herkesin konforunu bozmadan kolay yoldan her şeyi İslam’a yükleyip kurtuluş reçeteleri sunduğu argümanlar bunlar… Ama artık bu ezberlerin bozulması gerekiyor. Çünkü bu ezberler, İslam toplumlarındaki insan hakları ihlallerine ve adaletsizliklere çare olmuyor.

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Müslümanların öncelikle geleneksel İslam kültürünün klasik metinlerinden birebir çözümler üretme yanılgısından vazgeçmeleri gerekiyor. Evet adalet ve özgürlük gibi değerler İslam’ın insanlık için ortaya koyduğu temel hedeflerdir. Ancak unutmamak gerekiyor ki, Kur’an ve Hz. Peygamberin sünneti bize bir perspektif sağlar. Önemli olan, biz bu temel hedefleri modern zamanlarda hangi argümanlarla ve nasıl yaşadığımız hayatla buluşturacağız. Yani Kur’an’da adaletin var olduğunu söylemek ya da adalete ilişkin fetvaların bulunduğunu zikretmek çözüm için yeterli olmuyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı