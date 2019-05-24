Mehmet Ocaktan: İptal muamması özellikle iktidar açısından son derece sıkıntılı bir tablo ortaya çıkarmıştır

Şimdi başlayacak kampanya sürecinde İstanbul seçmeni, “Madem oy çalınması ve sonucu etkileyecek bir ihlal yok, o zaman neden millet iradesi bu kadar yokuşa sürülüyor?” derse ne cevap vereceğiz? Maalesef bu soruların ikna edici bir cevabı yok.

Oysa hepimiz biliyoruz ki seçimler sandıkta kazanılır, demokratik sistemlerde bu işin başka bir yolu ve yöntemi de yoktur. Ayrıca millet iradesiyle ilgili böylesine keyfi davranışların kimseye faydası bir olmayacağını en iyi siyasiler bilir.

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Kim nasıl değerlendirir, millet nasıl ikna edilir bilemeyiz ama bu iptal muamması özellikle iktidar bloğu açısından son derece sıkıntılı bir tablo ortaya çıkarmıştır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı