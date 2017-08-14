Mehmet Ocaktan: İmam-Hatiplerle ilgili çok daha ciddi bir problemimizin olduğu muhakkak

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Aslında genel anlamda eğitim sistemimizin temel sorunu kalite olmakla birlikte, İmam-Hatiplerle ilgili çok daha ciddi bir problemimizin olduğu muhakkak.

(…) eğer kalite sorununu çözmeden, öncelikli olarak okulların sayısını arttırmaya odaklanırsak, korkarım bu kalitesizlik hali mağduriyetlerin katlanarak artmasına yol açacaktır.

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Maalesef başta İmam-Hatipler olmak üzere bütün okullarımızda öğretmen kalitesini arttıramadığımız, ezberci anlayışa dayalı eğitim sistemimizi değiştiremediğimiz için, bu gençlerin büyük çoğunluğu hayatları ile ilgili bir gelecek tasarımı yapamıyorlar.

Şimdi hep birlikte enerjilerimizi birleştirerek Türkiye’nin en hayati meselesi olan eğitimle ilgili uzun ve yoğun bir mesaiye hazır olmalıyız, başka çıkar yolumuz yok.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı