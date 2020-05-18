Mehmet Ocaktan: İktidar seçim arayışında mı?

Nasıl bir şey olduğu henüz keşfedilemeyen yeni sistemle ‘ittifak’ modeli icat edilerek AK Parti-MHP birlikteliğine avantaj sağlama hedeflendi ama 31 Mart seçimlerinde bu icadın pek bir işe yaramadığı anlaşıldı. Her tarafından dikişleri atmaya başlayan bu sistem iktidar bloğunu bile öylesine çaresiz bıraktı ki, 31 Mart öncesinde Kürt oyları için İmralı’nın kapısını çaldılar, Öcalar’ın kardeşini TRT ekranlarına çıkarmak zorunda kaldılar, ama o bile çare olamadı…

İşte bu tehlikeyi gören Bahçeli telaşla bir bakıma “Bu elbiseyi bir an önce tamir edelim” çağrısı yapıyor. Bahçeli diyor ki: “15 Temmuz 2020’ye kadar CHP’den Gelecek Partisi’yle DEVA Partisi’ne milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır. Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.”

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EAllah’ın günleri sayılı, ne zaman geleceği belli olmaz ama, bu korkunun arkası seçim olabilir..

Mehmet Ocaktan’ın yazısı