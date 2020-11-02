Mehmet Ocaktan: İktidar ciddi projeler üretebilseydi, İstanbul depremi için korku yaşıyor olmazdık

Meseleye İstanbul özelinden baktığımızda izahı mümkün olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu daha net görürüz. Eğer AK Parti iktidarı deprem konusunda ciddi plan ve projeler üretebilseydi, bugün muhtemel bir İstanbul depremi için korku yaşıyor olmazdık.

Üstelik 20 yıl boyunca muhtemel İstanbul depremi konusunda hiçbir ciddi hazırlık yapmadığımız halde, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi, durup dururken bir de ‘Kanal-İstanbul’ fantezisi icat ettik. Eğer Türkiye’nin böyle bir kanal yapacak kadar bir parası varsa, ya da dışarıdan böyle bir kaynak bulabilecekse, bu kaynak gereksiz bir fantezi için değil, İstanbul’u deprem felaketine karşı koruyacak projelere harcanmalıdır.

Reklam

Artık hepimiz biliyoruz ki İstanbul ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Eğer Kanal-İstanbul’un yapılması ‘takdiri ilahi’ değilse, iktidarın da böyle düşünmediği kanaatindeyim, o zaman fantezileri bırakıp İstanbul için bir şeyler yapmalıyız.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı