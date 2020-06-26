Mehmet Ocaktan: İBB başkanıyken önüne kurulan barikatlar Erdoğan’ı büyütmüştü

Evet 23 Haziran seçiminin travmasını atlatmak hiç kolay değil, ama millet iradesinin tecellisi karşısında küslük olmaz ki… Sonuç itibariyle seçilmiş belediye başkanları bu ülkenin, bu devletin belediye başkanlarıdır. Onlar nasıl seçildikleri şehirlere hizmet etmekle yükümlüyseler, iktidar da halka hizmetin önünü açmakla yükümlüdür.

Hal böyleyken, iktidarın muhalefet belediyelerinin elini-kolunu bağlamak için her gün yeni argümanlar keşfetmesini vizyoner bir siyaset aklıyla izah etmek mümkün değildir. Açıkçası ben, bu tür engellemelerin toplumda ne tür siyasal sonuçlar üreteceğini en iyi bilen liderin Tayyip Erdoğan olduğu kanaatindeyim. Unutmayalım ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Erdoğan’ın önüne kurulan barikatlar sadece Erdoğan’ı büyütmüştür.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı