Mehmet Ocaktan: Hukukun üstünlüğü güçlü bir Türkiye’nin olmazsa olmaz şartıdır

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İşte hepimizi gururlandıracak böyle bir Türkiye hayalinin gerçekleşebilmesi için, özgürlüklerin teminat altına alındığı, hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir demokratik sistemin inşa edilmesi şarttır. Bu bir fantezi değil, güçlü bir Türkiye’nin olmazsa olmaz şartıdır.

Bu noktada birilerinin itiraz edeceğini bile bile, bugünkü Amerikan demokrasisinin nasıl inşa edildiğinin altını özellikle çizmek gerektiği kanaatindeyim. Amerika’yı sevmeyebiliriz, hatta nefret de edebiliriz. Ayrıca dünyanın değişik coğrafyalarında işlediği günahları da hepimiz biliyoruz. Ama bu Amerika’nın inşa ettiği demokratik sistemi inkar etmemizi gerektirmiyor.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı