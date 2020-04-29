Mehmet Ocaktan: Hukukun olmadığı yeni bir dünya mümkün değil

Pandemi sonrasında oluşacak yeni dünyada totaliter rejimlerin cehennemiyle mi, yoksa ıslah edilmiş liberal bir demokrasiyle mi karşılaşacağız doğrusu bilmiyoruz.

Ama bildiğimiz bir şey var ki insanoğlu yüzyıllar içinde büyük bedeller ödeyerek verdiği mücadeleler, maliyeti yüksek tecrübeler sonucunda elde ettiği hukuk-adalet, özgürlük gibi kazanımlarından asla vezgeçmeyecektir. Evet Covid-19 korkusu ülkeleri ulusal ölçekte daha içe kapanmacı ve güvenlikçi politikalara yönelteceği kesin. Ancak unutmamak gerekiyor ki malların ve fikirlerin serbestçe dolaşımının olmadığı bir dünyada sistemin adı ne olursa olsun, sürdürülebilir olması mümkün değildir. Dolayısıyla özgürlükler, insan hakları ve ‘hukuk devleti’ gibi temel değerlerin olmadığı bir dünya mümkün değildir.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı