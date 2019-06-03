Mehmet Ocaktan: Hukuku, adaleti konuşmayı ne çok özlemişiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Yargı 2019 Reform Strateji Belgesi’ni açıklaması, hepimizin Türkiye’ye ilişkin umutlarını yeniden tazeledi. Meğer hukuku, adaleti yeniden konuşmayı ne kadar çok özlemişiz.

Evet yargının bağımsızlığı-tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sıkıntılarımız var, bizzat AK Parti iktidarı tarafından gerçekleştirilen hukuksal zihniyet değişiminin bile çok gerisine düştük. Dolayısıyla, reform stratejisi ile geriye doğru gittiğimiz yolları bugün tekrar yürüyecek olsak bile hiç dert değil, yeter ki belgede ortaya konulan reform hedeflerinin arkasına samimi bir irade konulabilsin.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı