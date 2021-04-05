Mehmet Ocaktan: Hiçbir iktidar milletin ekmek derdini yapay gündemlerle örtmeyi başaramadı

Hatırlatalım, bugüne kadar hiçbir iktidar milletin ekmek ve aş derdini bu tür yapay gündemlerle örtmeyi başaramadı, dolayısıyla bu işlerle boşuna uğraşmanın kimseye faydası yok.

Maalesef siyasi tarihimizde yaşadığımız tecrübeler de gösteriyor ki bu ülkenin siyasetçileri de, askerleri de ‘vesayet’ ve ‘darbe’ konularında yeterli hassasiyete sahip değiller. Çünkü her kesim kendi vesayetinin makbul olduğu kanaatine sahip. Mesela AK Parti yıllarca askeri ve yargısal vesayete karşı mücadele etti, ama bugün bizzat kendisi demokrasiye rağmen yeni bir vesayet düzeni oluşturmuş bulunuyor. Yani şimdi ‘lacivert renkli vesayet’ daha makbuldür mü diyeceğiz?

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı