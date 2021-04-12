Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Hepimiz adına düşündürücü bir son

Öyle anlaşılıyor ki muhafazakar ve dindar tonları baskın olan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ayetli-hadisli söylemleriyle bu görüntünün daha da güçlendiği yeni AK Parti’den yarınlara demokratik değerlerle arası pek hoş olmayan, birlikte yaşama kültürünün önemsizleştirildiği bir miras kalacak.

Ama esas vahim olan, gelecek nesillerin bugünlere baktıklarında görecekleri Türkiye fotoğrafıdır.

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Ne yazık ki bu fotoğraf, dindar ve muhafazakarlar adına hiç de hayırla yad edilecek bir fotoğraf olmayacaktır.

Eğer ‘dindar siyaset’ten söz edildiğinde insanlar yüzlerini çeviriyorlarsa, bu hepimiz adına düşündürücü bir sondur…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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