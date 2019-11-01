Mehmet Ocaktan: Hastalıklı zihin yapısı

Son dönemde İslami bilimlerde söz sahibi olan bazı İslam bilim insanlarının, iktidarın kimi uygulamalarından rahatsız olan, hukuk ve özgürlük vurgusu yapan, özellikle de yolsuzluk, usulsüzlük hatırlatmasında bulunanlara karşı iktidarı koruyucu fetvalar üretmeleri esas itibariyle kadim itaat geleneğimizin bir devamı niteliğindedir.

Bu öylesine hastalıklı bir zihin yapısıdır ki, Müslüman toplumlarda eleştirel düşünce önce fetvalarla susturulur, eğer bu da yeterli olmazsa bir takım iftira şablonları kullanılarak farklı düşünenler itibarsızlaştırılır. Mesela şu anda Türkiye’de fabrikasyon üretimle çoğaltılan en kullanışlı itibarsızlaştırma şablonu; “FETÖ”cülük ve PKK yandaşlığıdır…

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Eğer iktidarı eleştiriyorsanız ya FETÖ’cüsünüzdür, ya da PKK’lı… Hatta kendi ülkenizi karalamaya çalışan ve dış düşmanlarla iş tutan bir hain… Normal bir insan aklı için bu tür bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir, ama şu da bir gerçek ki bu anlayış geleneksel kültür kodlarımızın bir ürünüdür.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı