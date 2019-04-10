Mehmet Ocaktan: Gelecek seçimlerde MHP’nin oyu yüzde 20’ler civarında olacaktır

Galiba şunu söylemek bir kehanet değil artık, gelecek seçimlerde MHP’nin oyu yüzde 20’ler civarında olacaktır. Zira son iki seçimin sonuçları da göstermektedir ki, AK Parti’den memnuniyetsiz olan kesimlerin adresi MHP’dir.

MHP lideri de seçmenin gittiği istikameti görüyor ve bu çerçevede AK Parti’yi rahatsız edecek en küçük bir adım atmıyor, sadece sabrediyor.

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Düşünün ki AK Parti şu günlerde İstanbul seçimini iptal ettirmek için resmi başvurusunu yapmış durumda. Ve Bahçeli anında topa girerek, AK Parti’yi rahat hissettirebilmek için seçimlerin yenilenebileceği sinyalini verdi bile… Çünkü bu tür zoraki girişimlerin AK Parti’nin millet nezdindeki pırıltısını azaltacağını ve kendisine olan teveccühün daha da güçleneceğini en iyi Bahçeli görüyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı