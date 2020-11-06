Mehmet Ocaktan: Galiba dünya bir ırkçı diktatörden kurtulmak üzere

Biliyorum başkan seçildiği günden bu yana Trump’a güzellemeler yapan, Amerikan ‘derin devleti’nin Trump’a komplo kurmaya çalıştığı gibi masallara bel bağlayan Türkiye’deki iktidara iliştirilmiş medya üzülecek ama, galiba dünya bir ırkçı diktatörden kurtulmak üzere…

Bu vesileyle son iki gündür iktidara iliştirilmiş medyada Trump sevdalılarının sergilediği içler acısı durumu gördükçe doğrusu Türkiye adına umutsuzluğumun bir kat daha arttığını belirtmem gerekiyor. Utanmasalar “Trump giderse Kudüs kaybeder, İstanbul kaybeder, Saraybosna kaybeder” diyecekler…

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Bu sefil hale şaşırıyor muyum, hayır… Zira biliyoruz ki hiçbir zaman Trump’ın ırkçılığından, İslam karşıtlığından rahatsız olmayan bu tayfa, Trump Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret mektubu yazdığında da aynı şekilde hız kesmeden Trump yalakalığına devam etmişlerdi.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı