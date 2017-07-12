Mehmet Ocaktan: FETÖ güruhunu Türkiye’deki mevcut cari sistem besledi

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Şimdi bu karanlık darbe ve darbecilerle hesaplaşma zamanıdır. Bir daha böylesine bir felaket gecesini yaşamamak, bu topraklar için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını diri tutmak için kriminal hesaplaşmanın ötesinde, darbecilere bütün kapıları kapatacak ve ülkede demokrasi hafızasını güçlendirecek adımlar atmak hepimizin boynunun borcudur.

Çünkü biliyoruz ki, esas itibariyle din pazarlayıcısı FETÖ güruhunu Türkiye’deki mevcut cari sistem besledi, büyüttü ve devlete sirayet etmesini sağlayan namütenahi imkanlar sağladı.

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Öyle bir sistem inşa edelim ki, alnı secdeli ya da secdesiz hiçbir karanlık yapı devlete sızamasın.

Öyle bir sistem inşa edelim ki, aklını, iradesini Pensilvanyalı bir papaza ipotek eden güruhlar bu ülkede 15 Temmuz’da olduğu gibi bir daha kan dökemesin.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı