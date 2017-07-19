Mehmet Ocaktan: Fatih Terim bir esnafın mekanını basarken endişe taşıması gerekmez mi?

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Fatih Terim hiçbir şeyden sorumlu olma ve hesap verme gibi bir ihtiyaç hissetmediğine göre, demek ki kendisinde bir güç vehmediyor demektir. Aslında Terim’de sembol haline gelen bu tavır, hiç de yabancısı olduğumuz bir durum değil. Zira son yıllarda her alanda seviyesizliğin kutsandığı müthiş bir erozyon yaşıyoruz.

Mesela Fatih Terim kendi başına racon kesmek üzere bir esnafın mekanını basarken, “Ben Türk futbolunun en tepesindeki birisiyim, benim her davranışım bu ülkede bir anlam ifade eder ve örnek oluşturur” gibi bir hassasiyet ve de endişe taşıması gerekmez mi?

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Demek ki Terim kendisini öylesine bir ‘güç’, ‘otorite’ ve ‘iktidar’ mevkiinde görüyor ki, bir üst kurumun çıkıp hesap sorabileceğini aklının ucundan bile geçirmiyor. Çünkü öyle bir kurum yok. ‘Memlekette Futbol Federasyonu diye bir kurum var’ diyebilirsiniz, geçmiş olsun, o kurumun ruhuna fatiha…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı