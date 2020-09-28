Mehmet Ocaktan: Esas amaç muhtemel ‘demokrasi ittifakı’nın oluşumunu engellemek

Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan’ın da yer aldığı 82 kişinin altı yıl önceki ‘Kobani eylemleri’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmaları haberini görünce, kelimenin tam anlamıyla ürktüğümü belirtmem gerekiyor.

Kuşkusuz bu gündem değiştirme operasyonlarını sadece can yakan ekonomik krizden halkın dikkatini başka gündemlere kaydırmakla açıklamak eksik bir değerlendirme olur. Aslında esas amaç, muhalefette oluşması muhtemel ‘demokrasi ittifakı’nın oluşumunu engellemektir. Bunan da yolu, 6 milyon seçmenin iradesiyle parlamentoda bulunan yasal bir parti olan HDP’yi şeytanlaştırarak, diğer muhalefet partilerini buradan uzak tutmaktır. Bu medyatik operasyonun en sonuç alıcı kısmı ise fona terör örgütü PKK’nın yerleştirilmiş olmasıdır. Evet terör örgütünün bu ülkeye insani ve ekonomik anlamdaki maliyeti çok büyüktür. Dolayısıyla toplumun yüreğindeki acıları yok saymak mümkün değildir.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı