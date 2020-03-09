Mehmet Ocaktan: Esad, anlaşmadan son derece mutlu olduğunu açıkça ifade etti

Maalesef Moskova’da ortaya çıkan metinde Ankara’nın, Esad güçlerinin 2018 Soçi sınırlarına çekilme talebi yer almamıştır.

Neticede Türkiye şimdilik İdlib’deki varlığını korumuştur ama, Esad’ın önü de sonuna dek açılmıştır. Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın birlikte onay verdikleri ‘Terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele’ stratejisi çerçevesinde Suriye İdlib’de yoluna devam edecektir.

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Böylece Esad hem Soçi sınırlarına çekilmekten, hem de M4 kara yolu çevresindeki Türkiye korkusundan kurtulmuştur. Çünkü mutabakata göre, M4 karayolu Türk-Rus ortak askeri devriyeleri tarafından korunacaktır. Herhalde Esad İdlib’deki operasyonları için bundan daha elverişli bir ortam bulamazdı. Zaten Moskova zirvesini değerlendiren Esad, anlaşmadan son derece mutlu olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı