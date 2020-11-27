Mehmet Ocaktan: Erdoğan’ın reform adımı atmaktan başka bir şansı yok

Satır araları dikkatle okunduğunda görülecektir ki Erdoğan, reform söylemini özellikle ekonomi üzerinden dillendirmeye özen göstermektedir. Yarın günü geldiğinde MHP’ye dönüp “Ekonomiyi ayağa kaldırmak için yabancı yatırıma ihtiyacımız var, bunun için de hukuk reformunu yapmak zorundayız” derse doğrusu hiç şaşırmam. Çünkü Türkiye’nin de, Erdoğan’ın da reform adımı atmaktan başka bir şansı yok.

Erdoğan da çok iyi bilir ki hem “Geleceğimiz Avrupa’da” deyip hem de hukuki görünürlüğümüzü zaafa uğratan uygulamalarda ısrar etmek hiçbir yabancı yatırımcıyı ikna etmeyecektir.

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Eğer yapılacak bir hukuk reformu, haklarında beraat kararı verildiği halde yeni bir suç icat edilerek cezaevinde tutulanları görmezden gelecekse bu ‘hukuk reformu’nun bir anlamı olamaz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı