Mehmet Ocaktan: Erdoğan meseleye neden yüksek perdeden girmedi?

Normalde böyle bir fırsatı yakalayan Erdoğan meseleye yüksek perdeden girer ve bu bildirinin üzerinde adeta dans ederdi. Ama yapmadı. Neden? Muhtemelen ulusalcılarla sürdürdüğü ittifaka zarar gelmesini istemiyor olabilir. Konuşmasında da yer aldığı gibi bildiriyi CHP ile irtibatlandırarak amirallere değil, daha çok CHP’ye yüklenecektir.

Nitekim Süleyman Soylu anında bir irtibat icat etti bile… İmzacılardan dördünün CHP üyesi olduğunu belirten Soylu, “Eleştirebilirsiniz ama gece yarısı dönüp bize ültimatom veremezsiniz, verdirtmeyiz. Zihinlerinde en ufak böyle bir şey varsa darmadağın ederiz” dedi.

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Kısacası aranan kan bulunmuştur, bundan sonra artık ulusalcı amirallerden çok CHP pataklanacaktır… Yeter ki ulusalcı-Avrasyacı müttefiklere bir şey olmasın…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı