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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Erdoğan biliyor ki Türkiye’nin Bahçeli’den çok daha derin problemleri var

Erdoğan biliyor ki şu anda Türkiye’nin Bahçeli’den çok daha derin problemleri var. Bir taraftan ittifakın gizli patronu konumunda olan Bahçeli’yi mutlu etmek zorunda, onu çok iyi biliyor… Ama ülkede deniz bittiği için dış dünyaya da bir ‘demokrasi fotoğrafı’ sunması gerekiyor.

Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nı adeta kutsayan konuşmasından sonra reform konusunda bin düşünüp, bir adım atmak zorunda kalacaktır.

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Ancak bir gerçeğin altını hemen çizmek gerekiyor, bu ittifak güzellemelerinin Türkiye’nin problemlerine çare olması mümkün değildir. Çünkü Türkiye ekonomik anlamda yolun sonuna gelmiştir ve bu mesele reform söylemleriyle geçiştirilebilecek noktayı çoktan aşmıştır. Erdoğan’ın da konuşmalarında altını çizdiği gibi, eğer sahici bir reform adımı atamazsak hiçbir şekilde yabancı yatırımın gelme ihtimali yoktur. Bu arada, son iki gündür Bahçeli’yi memnun etmek üzere yapılan konuşmaların doların ateşini tekrar yükselttiğini de unutmayalım…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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