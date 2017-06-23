Mehmet Ocaktan: Despotik yönetimleri Müslümanların başına Batı bela etmedi…

Şimdi manzara ortada… Kendi ataletini ve özgürlük fukaralığını görmemekte direnen İslam dünyası hala “Batı Müslümanları yok etmek için uğraşıyor”, “Başımıza bu belaları Haçlı zihniyeti açtı” masallarıyla avunmaya devam ediyor.

Herhalde medreselerden pozitif bilimleri de Avrupa çıkarmadı. Ya da hukukun, özgürlüklerin olmadığı despotik yönetimleri Müslümanların başına Batı bela etmedi…

Galiba önce kendi içimizde bir zihniyet değişimini geliştirmeden, yaşadığımız dünyada bir çıkış yolu bulmak pek mümkün gözükmüyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı