Mehmet Ocaktan: Demek ki dünya bizi yok etmek için sırada beklemiyormuş

Demek ki bütün dünya bizi yok etmek için sırada beklemiyormuş… Evet gerek Amerika ile, gerekse Avrupa ülkeleriyle siyasal problemler yaşıyoruz, hatta ikili ilişkilerde tansiyonun yükseldiği ve iplerin kopma noktasına geldiği anlar da oluyor.

Ama unutmayalım ki, hiçbir ülke güvenlik ve terör konusunda duyarsız kalma lüksüne sahip değildir. Hele de NATO’nun en güçlü üyelerinden birisi olan Türkiye gibi bir ülkenin maruz kaldığı teröre karşı başlattığı harekata duyarsız kalmaları hiç mümkün değildir.

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Artık bütün dünya bir gerçeği biliyor ki Türkiye ‘zeytin dalı’ harekatıyla Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedelemeyi değil, tam aksine bir taraftan bu ülkenin bütünlüğünü muhafaza etmeyi, diğer taraftan da Türkiye’nin etrafındaki güvenli alanı genişletmeyi ve ayrı zamanda PKK’yı Doğu Akdeniz’den uzaklaştırmayı hedeflemektedir.

Harekat henüz bitmiş değil, dolayısıyla bundan sonra bu başarıyı sürdürmek için daha fazla diplomasiye, özellikle de Rusya ve Amerika’nın bölgeye ilişkin planlarını daha yakından okumaya ihtiyaç var.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı