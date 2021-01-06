Mehmet Ocaktan: Demek ki bizim ülkemizde reform böyle oluyormuş

Keşke siyasi iktidar hiç ‘reform’ vaadinde bulunmasaydı… Zira o günkü açıklamalardan bugüne kadar geçen sürede öyle şeyler oldu ki, bırakın normalleşmeyi hukukun üzerindeki siyaset gölgesinin daha da koyulaştığı, evrensel hukuk normlarının hiçe sayıldığı icraatlara tanık olduk. Mesela HDP’nin kapısına kilit vurulması istendi, AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararını tanımadığımızı açıkladık, kararın açıklanmasından hemen sonra alelacele Demirtaş’la ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Ve Anayasa Mahkemesi 1163 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ‘hak ihlali yoktur’ kararı verdi.

Son olarak Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversite’ne bir nevi ‘kayyım’ atayarak akademik özgürlüğe bir kelepçe daha taktık.

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Kısacası reform ve normalleşme söylemlerinin üzerinden geçen bir aylık sürede olanların özeti bundan ibaret… Eğer ‘hukuk reformu’ndan anladığımız buysa söylenecek pek bir şey yok demektir. Demek ki bizim ülkemizde reform böyle oluyormuş…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı