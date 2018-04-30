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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Demek ki adaylık işlerine her zaman ‘üst akıl’bakmıyormuş

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İktidar partileri başarılı oldular diye, aynı şekilde muhalefetin de tek aday çıkarmada başarılı olacağının bir garantisi yok ki. Nitekim muhalefet 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda mutabakat sağlayamadı ve konu kapandı.

Demek ki bu işlere her zaman ‘üst akıl’bakmıyormuş. Eğer dolaşıma sokulan senaryolara inansaydık, Abdullah Gül çoktan belli güçlerin adayı olarak ortaya çıkmış ve iş bitmişti.

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Ama sonra anladık ki, muhalefet bir araya gelemediği için başarılı bir sonuç üretemedi, mesele bu kadar basit…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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