Mehmet Ocaktan: Daha kararlı ve radikal tedbirler alabilirdik

Umarız iki ay sonra içimizi yakacak bir fotoğrafla karşı karşıya kalmayız. Oysa daha kararlı ve radikal tedbirler alabilirdik, okulları daha erken tatil edip bütün toplantılara kapıları kapatabilirdik. Evet kararlar isabetlidir, Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Koronovirüsün görüldüğü ülkelerde yüksek risk gurubundaki Müslümanların mazeretli sayılabilecekleri ve bu sebeple cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilecekleri” şeklinde bir açıklama yapmıştır, ama bu ifadeler muğlaktır. Keşke, tehlike geçene kadar insanların Cuma namazlarına gitmemeleri konusunda daha uyarıcı bir dil kullanılabilseydi…
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