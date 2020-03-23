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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Bütün insanlık ailesiyle birlikte aynı düşmana karşı aynı cephedeyiz

Bilmem farkında mıyız, bütün bir insanlık ailesiyle birlikte aynı düşmana karşı aynı cephedeyiz. Ya hep birlikte kaybedeceğiz, ya da bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip bu belaya karşı direneceğiz.

Bütün ülkelerin ortak bir hedefte birleştiği şu günler de, biz de bütün siyasi hesaplarımızı, ideolojik bagajlarımızı bir tarafa bırakarak kucaklaşmayı deneyebiliriz. İnanıyorum ki, bu konuda devleti yönetme makamında olanların yapacağı öncü davranışlar, toplumun mücadele azmini daha da güçlendirecektir. Keşke cumhurbaşkanının başkanlık ettiği kriz toplantısına muhalefet de ortak edilebilseydi… 

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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