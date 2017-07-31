Mehmet Ocaktan: Bu siyasetsizlik hali MHP’yi çok tedirgin ediyor olmalı

MHP’nin son dönemde izlediği siyasi çizginin nasıl bir duruma tekabül ettiğini ya da ne adına yapıldığını sanırım herkes anlamakta biraz güçlük çekiyor. Açıkçası ben bizzat MHP’nin bu politikayı kendine bile izah edebildiği kanaatinde değilim.

Bu siyasetsizlik hali MHP’yi çok tedirgin ediyor olmalı ki, en küçük bir eleştiri karşısında bile neredeyse bütün parti yetkilileri anında saldırı pozisyonuna geçiyorlar.

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Eğer MHP sözcülerini bu tür hücum ve defansa sevk eden meselenin aslına vakıf değilseniz, dışarıdan tarafsız bir gözle baktığınızda çok rahatlıkla, “Galiba memleket tehlikede, bu yüzden MHP topyekun savunma hattı oluşturuyor” diye düşünebilirsiniz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı