Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Bu işin sonu sadece hayal tüccarlığıdır ve sonu hezimetle bitmeye mahkumdur

Eğer küçük gazete esnafçılığından yüksek siyaset murat ediliyorsa, bilmek gerekiyor ki bu işin sonu sadece hayal tüccarlığıdır ve de sonu 23 Haziran benzeri bir hezimetle bitmeye mahkumdur.

Neden? Çünkü siyasi tarihimizde yaşanan tecrübeler göstermiştir ki kişilerin hayat tarzları üzerinden yürütülen siyasi mücadeleler, bu itibarsızlaştırmalardan medet umanların hiçbir işine yaramamıştır. Nitekim geçmişte Tayyip Erdoğan’a karşı yürütülen karalama kampanyaları yapanlara değil, Erdoğan’a yaramıştır.

Reklam

Dolayısıyla bugün iktidar medyasının pek sevdiği ve ballandıra ballandıra anlattığı İmamoğlu hikayelerinin toplumda hiçbir karşılığı olmaz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

SON HABERLER

Çorlu faciasında babası ölen çocuk: Babamı kim öldürdü hakim amca?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili davanın, bugün, üçüncü duruşması görülüyor. Kazada babasını kaybeden Gülgen Erbil’in (10), “İhmal var. Babamı kim öldürdü hakim amca” demesi salondakileri ağlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...