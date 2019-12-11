Mehmet Ocaktan: Bu işin sonu sadece hayal tüccarlığıdır ve sonu hezimetle bitmeye mahkumdur

Eğer küçük gazete esnafçılığından yüksek siyaset murat ediliyorsa, bilmek gerekiyor ki bu işin sonu sadece hayal tüccarlığıdır ve de sonu 23 Haziran benzeri bir hezimetle bitmeye mahkumdur.

Neden? Çünkü siyasi tarihimizde yaşanan tecrübeler göstermiştir ki kişilerin hayat tarzları üzerinden yürütülen siyasi mücadeleler, bu itibarsızlaştırmalardan medet umanların hiçbir işine yaramamıştır. Nitekim geçmişte Tayyip Erdoğan’a karşı yürütülen karalama kampanyaları yapanlara değil, Erdoğan’a yaramıştır.

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Dolayısıyla bugün iktidar medyasının pek sevdiği ve ballandıra ballandıra anlattığı İmamoğlu hikayelerinin toplumda hiçbir karşılığı olmaz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı