Mehmet Ocaktan: Bu felaketten kurtulalım derken, yolumuzun Hitler’e çıkmasından da endişe ediyoruz

İyi güzel de, son dönemde Putin gibi, Trump gibi somut örnekleri ortaya çıkmaya başlayan popülist liderler bizi beklediğimiz cennete değil, dünyanın sonunu getirecek bir zebaniler çağına götürürlerse… Zira tarihsel tecrübeler bize gösteriyor ki, bütün tek adam rejimleri işin başında bir bahar havası estirmelerine rağmen, sonunda kendi toplumlarını felakete sürüklemişlerdir.

Mesela Hitler güçlüydü, Alman toplumunun umuduydu ama sonuçları bütün dünyanın malumu… Osman Ulagay son çıkan kitabı “Dünya Trump’a mı kalacak” isimli kitabında büyük kıyımlara ve acılara yol açan dönemi şöyle tarif ediyor: “Bilimde, felsefede, edebiyatta, müzikte dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Almanya’da toplumun Adolf Hitler gibi ırkçı bir caninin peşine takılması ve tarihin en korkunç sayfalarının bu dönemde yazılmış olması insanlığın geleceği için iyimser olmayı zorlaştırıyor.”

Evet dünyanın gidişatından memnun değiliz, küresel kapitalizmin yarattığı adaletsizlikten mustarip durumdayız, terör canımızı yakmaya devam ediyor ama bu felaketten kurtulalım derken, yolumuzun Hitler’e çıkmasından da endişe ediyoruz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı