Mehmet Ocaktan: Bu diktatöryal hevesler belki de demokrasi ve özgürlük ruhunu güçlendirecek

İslamofobyanın en vahşi yüzünü sergileyen Trump’ın bu çılgınlığı dünyanın gidişatı açısından elbette endişe verici. Ama dünya sadece siyah-beyazdan ibaret değil.

Muhtemeldir ki bu diktatöryal hevesler dünyanın değişik coğrafyalarında farklı sivil inisiyatifleri tetikleyecek, belki de demokrasi ve özgürlük ruhunu güçlendiren yeni bir iklime vesile olacaktır. Bu bağlamda olumlu bir örnek olması açısından, mesela Amerika’da Demokrat Parti’nin başkan yardımcılığına Müslüman bir isim olan Keith Ellison’ın getirildiğini kaydetmekte yarar var.

Bu arada Trump’ın özgürlüklere karşı yürüttüğü baskıcı politikaların Avrupa’da ırkçı rüzgarı tetiklemekle birlikte, aynı zamanda demokratik değerlere inanan çevrelerdeki endişeleri derinleştirdiği de bir gerçek. Vicdanlı ve makul çevrelerin özellikle İslamofobya ve yabancı düşmanlığı karşısında seslerini yükseltmeye başlamaları demokrasi adına umut vericidir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı