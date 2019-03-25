Mehmet Ocaktan: Boşuna övünmeyelim bu dindarlık sınavını kaybettik

Öyle anlaşılıyor ki yıllardır boşa kürek çekmişiz… Yeri geldi İslam’ın evrensel mesajıyla övündük, dinin adaleti, liyakati, merhameti emrettiğini söyledik, yeri geldi hamaset edebiyatına yaslanıp ‘şanlı tarihimiz’in pırıltılı örneklerini insanlara anlattık.

Ama talihsizlik o ki övündüğümüz değerlerin Müslüman dünyadaki karşılığı bizi bütün dünyada utandıran kara bir fotoğrafa işaret ediyor. Evet Allah Kur’an’da “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa/58) ayetini hepimiz okuduk, ama İslam toplumlarındaki adaletsizlikleri, despotizmi ve liyakatsizlikleri görmezden geldik.

Reklam

Mehmet Ocaktan’ın yazısı