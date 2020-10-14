Mehmet Ocaktan: Bir tek yol kalıyor, cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesi

Böylesine problemlerin büyüdüğü ve yönetilemezlik sorununun ayan-beyan ortada olduğu bir Türkiye tablosunda, iktidarın hiçbir şekilde erken seçim hamlesi yapma ihtimali olamaz. Çünkü böyle bir Türkiye manzarasında iktidarın “erken seçime gidiyoruz” demesi, ‘Biz artık Türkiye’yi yönetemiyoruz’un açık itirafı demektir.

Ayrıca Cumhur İttifakı’nın teknik olarak da erken seçim kararı alabilmesi mümkün değil. Çünkü seçim kararı alınabilmesi için 360 oy gerekiyor ve AK Parti-MHP koalisyonunun parlamentoda 360 oyu yok. Muhalefet elbette erken seçime itiraz etmeyecektir, ama koalisyon ortaklarının gönlü hoş olsun diye bir yasal değişikliğe de rıza göstermeyecektir.

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Bu durumda bir tek yol kalıyor, cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesi… Böyle bir yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercih tercih etmesi kesinlikle düşünülemez. Zira bunun anlamı, cumhurbaşkanının bir dönemini heba etmesi demektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı