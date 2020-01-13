Mehmet Ocaktan: ‘Ben yaptım oldu’ siyasetinin müşterisi azaldı

Özellikle siyasetçilerin görmesi gereken bir gerçek var ki, artık ‘ben yaptım oldu’ siyasetinin müşterisi azalmıştır. Bilelim ki millet, sadece gerilim ve kutuplaşma üreten bu siyasetten yorgun düşmüş durumdadır ve sadece huzur istemektedir. Şuna yürekten inanıyorum ki, AK Parti bizzat teşkilatlarının ve kendisine gönül veren insanların samimi kanaatlerini gerçekten öğrenebilse yarın çok daha farklı bir Türkiye’ye uyanacağımızdan eminim.
SON HABERLER
İyon Denizi’nde sığınmacıları taşıyan tekne battı: 12 ölü
Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi’nde bulunan Paksu Adası açıklarında tahminlere göre 50 sığınmacının bulunduğu teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul’da AFAD’a göre 4.7, Kandilli’ye göre 4.8’lik deprem: Merkez üssü Silivri
İstanbul’da deprem meydana geldi. AFAD, saat 16:37’de meydanala gelen depremin büyüklüğünü 4.7 merkez üssünü ise Silivri olarak açıkladı.Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde ise depremin derinliği 16.2 kilometre, büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.
İBB, engellilerin zorlukla ulaşabildiği metrobüs durağını yeniliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şikayetlere yol açan ve engelliler için ulaşım işkencesine dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonunun yenileneceğini açıkladı.
Akşener: Türkiye yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin yeniden güçlendirilmiş, 21’inci yüzyılın taleplerine ve değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen hukukun üstünlüğünün olduğu parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyledi.
İmamoğlu: İnşallah deprem tehdidini tümüyle ortadan kaldırırız
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.37’de Silivri açıklarında, yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AKOM’da yaptığı açıklamada, deprem tehdidi konusunda bütün kurumlar tarafından adım atılması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, son depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını da açıkladı.