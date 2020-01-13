Mehmet Ocaktan: ‘Ben yaptım oldu’ siyasetinin müşterisi azaldı

Özellikle siyasetçilerin görmesi gereken bir gerçek var ki, artık ‘ben yaptım oldu’ siyasetinin müşterisi azalmıştır. Bilelim ki millet, sadece gerilim ve kutuplaşma üreten bu siyasetten yorgun düşmüş durumdadır ve sadece huzur istemektedir. Şuna yürekten inanıyorum ki, AK Parti bizzat teşkilatlarının ve kendisine gönül veren insanların samimi kanaatlerini gerçekten öğrenebilse yarın çok daha farklı bir Türkiye’ye uyanacağımızdan eminim.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı