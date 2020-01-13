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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: ‘Ben yaptım oldu’ siyasetinin müşterisi azaldı

Özellikle siyasetçilerin görmesi gereken bir gerçek var ki, artık ‘ben yaptım oldu’ siyasetinin müşterisi azalmıştır. Bilelim ki millet, sadece gerilim ve kutuplaşma üreten bu siyasetten yorgun düşmüş durumdadır ve sadece huzur istemektedir. Şuna yürekten inanıyorum ki, AK Parti bizzat teşkilatlarının ve kendisine gönül veren insanların samimi kanaatlerini gerçekten öğrenebilse yarın çok daha farklı bir Türkiye’ye uyanacağımızdan eminim.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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İmamoğlu: İnşallah deprem tehdidini tümüyle ortadan kaldırırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.37’de Silivri açıklarında, yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AKOM’da yaptığı açıklamada, deprem tehdidi konusunda bütün kurumlar tarafından adım atılması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, son depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını da açıkladı.

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