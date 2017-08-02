Mehmet Ocaktan: Bazı ‘yobaz’ tiplerin yaşam tarzlarına yüz kızartıcı müdahaleleri biraz can sıkıcı

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Ne zaman kılık kıyafetle ilgili bir problem gündeme gelse, 1980’li ve 90’lı yıllarda üniversite kapılarında kıyafetle ilgili başlatılan gestapo uygulamalarını, yani başörtüsü için kurulan ‘ikna odaları’nı hatırlıyorum, içim sızlıyor.

Sonunda ‘bin yıl sürecek’ denen 28 Şubat zihniyeti, AK Parti’nin özgürlükçülüğü, insan haklarını ve hukuku önemsediği iktidar yıllarında tarihin çöplüğüne atılmış ve toplum rahat bir nefes almıştı.

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Evet bütün bir toplum olarak hepimizi utandıran o karanlık günler artık çok gerilerde kaldı. Ama son günlerde, özellikle insanların yaşam tarzları konusunda bazı ‘yobaz’ tiplerin yüz kızartıcı müdahaleleri doğrusu biraz can sıkıcı.

Bir dönem ‘laiklik sopası’ ile hizaya getirilmeye çalışılan toplum, şimdi de kendini dindar sanan din fukaralarının saçma sapan tacizlerine mi maruz kalacak Allah aşkına…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı