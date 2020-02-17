Mehmet Ocaktan: Batı ahlaken çöküyor ama bizim ahlakımız mükemmel!

Genelde Müslüman toplumlar olarak ‘ahlak’ kavramının kendi hayatımızda nasıl bir karşılığı olduğunu ve de dindarlığımızı ahlaki kriterlerin nasıl şekillendirdiğini konuşmayı pek sevmeyiz. Bunun yerine Batı dünyasının sınırsız özgürlük yüzünden derin bir ahlaki çöküntü içinde olduğunu, bu yüzden de sapkınlık içinde olan Batı medeniyetinin çökmekte olduğuna ilişkin hurafeleri en veciz kelimelerle anlatmayı tercih ederiz.

Aslında Müslüman toplumlar olarak ahlak konusunda halimizin içler acısı durumda olduğunu hepimiz biliriz, ama nedense bunu kendimize bile itiraf etmekten çekiniriz.

Reklam

Mehmet Ocaktan’ın yazısı



