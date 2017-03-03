Mehmet Ocaktan: Bahçeli’nin Barzani’yi görünce bu kadar celallenmesinin arkasında başka bir durum olabilir mi?

Kimse MHP lideri Bahçeli’nin bu ittifaka başlarken, AK Parti iktidarının Kuzey Irak Kürt yönetimi ve genel anlamda Kürtlerle ilgili politikasından haberdar olmadığını söyleyemez. Ayrıca, Bahçeli’nin geçmişte AK Parti’nin Kürt sorununun çözümü konusundaki görüşlerine karşı nasıl acımasızca eleştirilerde bulunduğu da herkesin malumu… Bahçeli, ittifak görüşmelerinin ilk günlerinde eğer bu konuda ‘kırmızı çizgileri’ni net olarak ortaya koymuş da bugün ona istinaden böyle konuşuyorsa onu bilemem.

Ama eğer o gün bu konuda itirazi bir kaydı yoksa, o zaman bugün pekala birileri de çıkıp, “Tam da referandum arifesinde acaba Bahçeli başka senaryolar mı çalışıyor?” sorularını rahatlıkla soracaktır.

Doğrusu şeytanın avukatlığını yapmak istemem ama, ‘evet’ ve ‘hayır’ oylarının kritik çizgide seyrettiği bir dönemde Bahçeli’nin Barzani’yi görünce bu kadar celallenmesinin arkasında acaba başka bir durum olabilir mi?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı