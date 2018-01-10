Mehmet Ocaktan: Bahçeli öylesine ‘kimsesiz’ bir MHP tarifi yapıyor ki, doğrusu insanın içi burkuluyor

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Açıkçası çok tuhaf bir siyasi atmosferle karşı karşıyayız, artık siyasi geleneklerin bir anlamı kalmadığı gibi, galiba siyasi partilerin gelecek tasavvurları da yok, herkes günübirlik yaşıyor yani…

Eğer MHP liderinin son bir yıl içinde çizdiği siyasi grafiği dikkatle izlerseniz, eminim Türk siyasetinin bugün nasıl bir perişanlık hali içinde olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 17/25 Aralık kalkışmasında Tayyip Erdoğan’a meydan okuyan Bahçeli bugün şefkat ve sevgi dolu cümlelerle öylesine ‘kimsesiz’ bir MHP tarifi yapıyor ki, doğrusu insanın içi burkuluyor.

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Daha da tuhaf olanı, kendisini hiçbir şekilde ilgilendirmeyen ve tamamen AK Parti’nin iç meselesi olan konularda bile Bahçeli’nin öncü kuvvet olarak ortaya çıkmasıdır.

Muhtemelen Bahçeli’ye gaipten bir haber gelmiş olmalı ki, şimdiden bu konuda tedbir alınması için bir bakıma çağrı yapıyor.

Türk siyasetinde bugüne kadar böyle şeyler olmazdı, bu da yeni icat oldu…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı